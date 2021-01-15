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15 січня 2021, 16:07 194

В "Слузі народу” розповіли, коли Рада голосуватиме за скорочення кількості депутатів

15 січня 2021, 16:07 194
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів до 300 в січні 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря, передає RegioNews.

В сесійну залу він (законопроєкт про скорочення кількості нардепів, – ред.) має потрапити на останньому пленарному тижні в січні", – розповіла вона.

Совгиря зазначила, що згідно із Конституцією, цей проєкт закону має бути схвалений на наступній черговій сесії, яка відбудеться у січні 2021 року.

Нагадаємо, комітет Ради підтримав законопроєкт щодо скорочення кількості нардепів до 300.

Раніше в Офісі президента пояснили ініціативу скорочення кількості нардепів.

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