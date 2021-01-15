В "Слузі народу” розповіли, коли Рада голосуватиме за скорочення кількості депутатів

У Зеленського вважають, що це зробить парламент "більш професійним"

У Зеленського вважають, що це зробить парламент "більш професійним"

Фото: із відкритих джерел

Верховна Рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів до 300 в січні 2021 року.

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