В "Слузі народу” розповіли, коли Рада голосуватиме за скорочення кількості депутатів
У Зеленського вважають, що це зробить парламент "більш професійним"
У Зеленського вважають, що це зробить парламент "більш професійним"
Верховна Рада розгляне законопроєкт президента Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів до 300 в січні 2021 року.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря, передає RegioNews.
В сесійну залу він (законопроєкт про скорочення кількості нардепів, – ред.) має потрапити на останньому пленарному тижні в січні", – розповіла вона.
Совгиря зазначила, що згідно із Конституцією, цей проєкт закону має бути схвалений на наступній черговій сесії, яка відбудеться у січні 2021 року.
Нагадаємо, комітет Ради підтримав законопроєкт щодо скорочення кількості нардепів до 300.
Раніше в Офісі президента пояснили ініціативу скорочення кількості нардепів.
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