Нардеп Світлична відпочила в Єгипті з ексголовою Адміністрації президента Райніним
Народний депутат України Юлія Світлична провела новорічні свята в компанії ексголови Адміністрації президента, а нині голови харківської організації партії "ОПЗЖ" Ігоря Райніна.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на фото, опубліковані в Telegram-каналах.
На фото і відео зображені кадри, як люди, схожі на Райніна і Світличну, відпочивають на шезлонгах біля бунгало дорогого готелю в Шарм-ель-Шейху Rixos Premium Seagate.
Крім того, Світлична бере рушник, вішає його та відправляється до узбережжя, а її супутник залишається засмагати. На задньому плані видно будови й фотозону з тегом Rixos moments. Особа Райніна не потрапило в об'єктив анонімного фотографа.
Раніше повідомлялося, що Світлична може піти в мери Харкова від локального проєкту.
Нагадаємо, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на довиборах у Верховну Раду 15 березня 2020 року на окрзі №179. Вона перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів (30194 виборців).
Також повідомлялося, що виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, склав 700 тисяч гривень.
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