09:44  15 січня
Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації
11:47  15 січня
У столиці на Майдані - мітинг: люди вимагають зниження тарифів на комуналку
10:06  15 січня
На Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень - ОБСЄ
UA | RU
UA | RU
15 січня 2021, 14:19 14

Нардеп Світлична відпочила в Єгипті з ексголовою Адміністрації президента Райніним

15 січня 2021, 14:19 14
Читайте также на русском языке
Вони разом проживали на віллі номер 1 готелю Rixos
Вони разом проживали на віллі номер 1 готелю Rixos
Фото: Картковий Офіс
Читайте также
на русском языке

Народний депутат України Юлія Світлична провела новорічні свята в компанії ексголови Адміністрації президента, а нині голови харківської організації партії "ОПЗЖ" Ігоря Райніна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на фото, опубліковані в Telegram-каналах.

На фото і відео зображені кадри, як люди, схожі на Райніна і Світличну, відпочивають на шезлонгах біля бунгало дорогого готелю в Шарм-ель-Шейху Rixos Premium Seagate.

Крім того, Світлична бере рушник, вішає його та відправляється до узбережжя, а її супутник залишається засмагати. На задньому плані видно будови й фотозону з тегом Rixos moments. Особа Райніна не потрапило в об'єктив анонімного фотографа.

Раніше повідомлялося, що Світлична може піти в мери Харкова від локального проєкту.

Нагадаємо, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на довиборах у Верховну Раду 15 березня 2020 року на окрзі №179. Вона перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів (30194 виборців).

Також повідомлялося, що виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, склав 700 тисяч гривень.

Читайте також: Після Кернеса: хто буде претендувати на керівництво Харковом

ОПЗЖ Харківська область море готель депутати
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »