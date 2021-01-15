Нардеп Світлична відпочила в Єгипті з ексголовою Адміністрації президента Райніним

Вони разом проживали на віллі номер 1 готелю Rixos

Вони разом проживали на віллі номер 1 готелю Rixos

Фото: Картковий Офіс

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на фото, опубліковані в Telegram-каналах.

На фото і відео зображені кадри, як люди, схожі на Райніна і Світличну, відпочивають на шезлонгах біля бунгало дорогого готелю в Шарм-ель-Шейху Rixos Premium Seagate.

Крім того, Світлична бере рушник, вішає його та відправляється до узбережжя, а її супутник залишається засмагати. На задньому плані видно будови й фотозону з тегом Rixos moments. Особа Райніна не потрапило в об'єктив анонімного фотографа.

Раніше повідомлялося, що Світлична може піти в мери Харкова від локального проєкту.

Нагадаємо, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на довиборах у Верховну Раду 15 березня 2020 року на окрзі №179. Вона перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів (30194 виборців).

Також повідомлялося, що виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, склав 700 тисяч гривень.

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