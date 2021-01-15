У КВУ назвали найактивніших лідерів фракцій у 2020 році

Найменш активними є лідери фракцій "Слуга народу" й ОПЗЖ

Найменш активними є лідери фракцій "Слуга народу" й ОПЗЖ

Фото з відкритих джерел

Комітет виборців України проаналізував роботу народних депутатів, які були головами та співголовами парламентських фракцій у Верховній Раді 2020 року. До уваги було взято такі показники, як участь у голосуваннях, відвідування пленарних засідань, виступи та кількість зареєстрованих і прийнятих законопроєктів.

Як пише RegioNews, про це повідомила пресслужба КВУ.

Так, найвищі показники роботи серед лідерів фракцій у Ірини Геращенко з "Європейської солідарності" та в Ярослава Железняка з "Голосу".

Геращенко має найвищі показники участі в голосуваннях ВР і виступів під час пленарних засідань. Упродовж року вона взяла участь у 78% голосувань, що є найвищим показником серед лідерів фракцій. Геращенко виступила 106 разів під час пленарних засідань (1-ше місце серед лідерів фракцій) і була присутня на 86 пленарних засіданнях (2-ге місце), зареєструвала 51 проєкт закону, вісім із яких було прийнято (3-тє місце).

Железняк відвідав усі пленарні засідання ВР впродовж року - 89 (1-ше місце). Народні депутати прийняли 16 проєктів законів його співавторства (1-ше місце). Загалом він зареєстрував 103 законопроєкти, взяв участь у 74% голосувань (3-тє місце), виступив у Раді 101 раз (2-ге місце).

"Натомість окремі лідери фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія має низькі показники участі в голосуваннях Ради. За рік він узяв участь лише в 54% голосувань. Також низькі показники участі в голосуваннях у Юлії Тимошенко (40%) та Юрія Бойка (15%)", - йдеться у звіті.

Найнижчі – у Вадима Рабіновича з "Опозиційної платформи – За життя". Співголова ОПЗЖ відвідав найменше пленарних засідань (48 засідань із 89), має найнижчі показники участі в голосуваннях (за рік взяв участь лише в 5% голосувань), виступив 9 разів за рік та має найменші показники продуктивності законодавчої роботи (лише 2 проєкти законів його авторства було прийнято).

Нагадаємо, раніше у КВУ заявили, що "Слуга народу" вже не здатна самостійно ухвалювати закони.