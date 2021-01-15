09:44  15 січня
Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації
11:47  15 січня
У столиці на Майдані - мітинг: люди вимагають зниження тарифів на комуналку
13:57  15 січня
Окупанти на Донбасі блокують дороги до п’яти КПВВ
UA | RU
UA | RU
15 січня 2021, 15:30 125

У Чернівцях 10 кандидатів до міськради досі не зареєстровані депутатами

15 січня 2021, 15:30 125
Читайте также на русском языке
ОВК спростувала повідомлення міської ТВК про їх реєстрацію
ОВК спростувала повідомлення міської ТВК про їх реєстрацію
Фото ІА АСС
Читайте также
на русском языке

Голова Чернівецької обласної виборчої комісії Микола Каспрук заявив, що міська ТВК не зареєструвала депутатами 10 осіб з партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Голова ОВК Микола Каспрук повідомив, що рішення ТВК про реєстрацію 10 кандидатів від двох партій депутатами міської ради є неправочинним у зв’язку з тим, що його підтримали лише 8 членів виборчої комісії при мінімально необхідній кількості голосів – 10.

На засіданні міської ТВК у середу прийняли присягу новопризначені члени ТВК, зібрали кворум – 10 осіб. Але "за" реєстрацію кандидатів проголосували менше 10.

Вони проголосували тільки 8 голосами, хоча рішення про реєстрацію депутатів приймається більшістю від складу комісії, тобто 10 голосами. Тобто, те, що Сімак оголосила на засіданні, що рішення прийнято – це не є правильно. Це означає, що реєстрації, як такої, депутатів від "Рідного міста" і "Команди Михайлішина" не відбулося, – сказав голова обласної виборчої комісії.

За його словами, обласна комісія ще не отримала постанову від міської ТВК, втім, якщо у ній буде недостатньо голосів, реєстрацію анулюють. Відтак міську комісію скликатимуть знову.

Раніше повідомлялося, що 13 січня Чернівецька міська ТВК поінформувала, що у Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.

Чернівці горсовет Кандидат депутати ТВК реєстрація
Мер Чернівців Клічук заявив про тиск з боку обласної прокуратури
15 січня 2021, 11:32
Чернівецька міськрада звернулася до Зеленського з проханням скасувати локдаун
12 січня 2021, 15:27
У Чернівцях протестують проти локдауну і підвищення тарифів
12 січня 2021, 12:48
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »