У Чернівцях 10 кандидатів до міськради досі не зареєстровані депутатами

ОВК спростувала повідомлення міської ТВК про їх реєстрацію

ОВК спростувала повідомлення міської ТВК про їх реєстрацію

Фото ІА АСС

Голова Чернівецької обласної виборчої комісії Микола Каспрук заявив, що міська ТВК не зареєструвала депутатами 10 осіб з партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Голова ОВК Микола Каспрук повідомив, що рішення ТВК про реєстрацію 10 кандидатів від двох партій депутатами міської ради є неправочинним у зв’язку з тим, що його підтримали лише 8 членів виборчої комісії при мінімально необхідній кількості голосів – 10.

На засіданні міської ТВК у середу прийняли присягу новопризначені члени ТВК, зібрали кворум – 10 осіб. Але "за" реєстрацію кандидатів проголосували менше 10.

Вони проголосували тільки 8 голосами, хоча рішення про реєстрацію депутатів приймається більшістю від складу комісії, тобто 10 голосами. Тобто, те, що Сімак оголосила на засіданні, що рішення прийнято – це не є правильно. Це означає, що реєстрації, як такої, депутатів від "Рідного міста" і "Команди Михайлішина" не відбулося, – сказав голова обласної виборчої комісії.

За його словами, обласна комісія ще не отримала постанову від міської ТВК, втім, якщо у ній буде недостатньо голосів, реєстрацію анулюють. Відтак міську комісію скликатимуть знову.

Раніше повідомлялося, що 13 січня Чернівецька міська ТВК поінформувала, що у Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.