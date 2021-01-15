У Чернівцях 10 кандидатів до міськради досі не зареєстровані депутатами
Голова Чернівецької обласної виборчої комісії Микола Каспрук заявив, що міська ТВК не зареєструвала депутатами 10 осіб з партій "Команда Михайлішина" та "Рідне місто".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Голова ОВК Микола Каспрук повідомив, що рішення ТВК про реєстрацію 10 кандидатів від двох партій депутатами міської ради є неправочинним у зв’язку з тим, що його підтримали лише 8 членів виборчої комісії при мінімально необхідній кількості голосів – 10.
На засіданні міської ТВК у середу прийняли присягу новопризначені члени ТВК, зібрали кворум – 10 осіб. Але "за" реєстрацію кандидатів проголосували менше 10.
Вони проголосували тільки 8 голосами, хоча рішення про реєстрацію депутатів приймається більшістю від складу комісії, тобто 10 голосами. Тобто, те, що Сімак оголосила на засіданні, що рішення прийнято – це не є правильно. Це означає, що реєстрації, як такої, депутатів від "Рідного міста" і "Команди Михайлішина" не відбулося, – сказав голова обласної виборчої комісії.
За його словами, обласна комісія ще не отримала постанову від міської ТВК, втім, якщо у ній буде недостатньо голосів, реєстрацію анулюють. Відтак міську комісію скликатимуть знову.
Раніше повідомлялося, що 13 січня Чернівецька міська ТВК поінформувала, що у Чернівцях з десятої спроби змогли зареєструвати усіх депутатів міськради.