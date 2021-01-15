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15 січня 2021, 11:51 22

Тарифний протест: у Запоріжжі люди перекрили в'їзд у місто

15 січня 2021, 11:51 22
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Протестувальники вимагають скасування підвищених тарифів
Протестувальники вимагають скасування підвищених тарифів
Фото: з відкритих джерел
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У Запоріжжі місцеві жителі здійснюють безперервний рух по пішохідному переходу, завдяки чому перекрили в'їзд у місто й ускладнили рух транспорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 112.ua.

Учасники акції виступають проти підвищення тарифів на газ і електроенергію.

Більшість людей пенсійного віку, всі вони скаржаться на те, що просто не витримають такого фінансового навантаження. Деякі кажуть, що взагалі не зможуть оплатити за новими тарифами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.

Мешканці Львова влаштували тарифний бунт через підвищення цін на газ.

На Прикарпаття протестують проти тарифів на газ і перекривають автодороги, протести місцевих жителів відбуваються по всій території Івано-Франківської області.

У Черкасах люди підписали лист до міського голови з вимогою знизити ціни на комунальні послуги.

газ тарифи митинг протести акція
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