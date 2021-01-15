Тарифний протест: у Запоріжжі люди перекрили в'їзд у місто
У Запоріжжі місцеві жителі здійснюють безперервний рух по пішохідному переходу, завдяки чому перекрили в'їзд у місто й ускладнили рух транспорту.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 112.ua.
Учасники акції виступають проти підвищення тарифів на газ і електроенергію.
Більшість людей пенсійного віку, всі вони скаржаться на те, що просто не витримають такого фінансового навантаження. Деякі кажуть, що взагалі не зможуть оплатити за новими тарифами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Полтавській та Чернівецькій областях протестують проти підвищення тарифів на газ.
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