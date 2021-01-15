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15 січня 2021, 10:38 26

В Офісі генпрокурора таки порушили справу щодо "нардепа-кнопкодава" Іванчука

15 січня 2021, 10:38 26
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Досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань
Досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань
Фото з відкритих джерел
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Офіс генерального прокурора з другої спроби відкрив кримінальне провадження проти народного депутата групи "Довіра" Андрія Іванчука через його неперсональне голосування.

Як інформує RegioNews, про це 15 січня повідомив громадський рух "ЧЕСНО".

У русі отримали листа з ОГП про те, що перший заступник генпрокурора Роман Говда вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне вчинення Іванчуком правопорушення за ст. 364-2 ККУ (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата).

Досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, 6 листопада 2020 року народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у кнопкодавстві. Він голосував на місцях, закріплені за ним самим і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності".

Тоді ж голова Ради доручив профільному комітету посилити відповідальність за "кнопкодавство".

Офіс генпрокурора Україна політика кримінал кримінальна справа
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