В Офисе генпрокурора таки возбудили дело в отношении "депутата-кнопкодава" Иванчука

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований

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Офис генерального прокурора со второй попытки открыл уголовное производство против народного депутата группы "Доверие" Андрея Иванчука через его не персональное голосование.

Как сообщает RegioNews, об этом 15 января сообщило общественное движение "ЧЕСТНО".

В движении получили письмо с ОГП о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершения Иванчуком правонарушения по ст. 364-2 УК Украины (осуществление народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосования вместо другого народного депутата).

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Напомним, 6 ноября 2020 года народного депутата из группы "Довира" Андрея Иванчука уличили в кнопкодавстве. Он голосовал на местах, закрепленные за ним самим и Олегом Синюткой из "Европейской солидарности".

Тогда же председатель Совета поручил профильному комитету ужесточить ответственность за "кнопкодавство".