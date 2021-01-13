У Раді сказали, коли Вітренка можуть призначити міністром енергетики

Нині Вітренко, виконуючи обов'язки міністра енергетики, не може голосувати на Кабміні

Нині Вітренко, виконуючи обов'язки міністра енергетики, не може голосувати на Кабміні

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Верховна рада України винесе на голосування призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики в останній тиждень січня. Голосування може пройти на одному з пленарних засідань, починаючи з 26 січня.

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, призначення Вітренка винесуть на голосування на першому пленарному тижні з 26 січня.

"Зараз Вітренко виконуючий обов'язки міністра. Після прийнятих змін до законодавства він дуже обмежений у своїх діях. Пан Вітренко навіть не може голосувати на Кабміні. Тому будемо вже в кінці січня голосувати за те, щоб він став першим віцепрем'єром - міністром енергетики", - додала вона.

Нагадаємо, 17 грудня нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віцепрем'єром, а перед тим профільний комітет не рекомендував ВР призначати Вітренка міністром.

Але все одно уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о Міністра енергетики. Ці обов'язки на нього покладено після призначення першим заступником міністра.

Згодом стало відомо, що Рада знову не підтримає Вітренка на посаду міністра енергетики, якщо він не знизить тарифи.