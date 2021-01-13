У Раді сказали, коли Вітренка можуть призначити міністром енергетики
Верховна рада України винесе на голосування призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики в останній тиждень січня. Голосування може пройти на одному з пленарних засідань, починаючи з 26 січня.
Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За її словами, призначення Вітренка винесуть на голосування на першому пленарному тижні з 26 січня.
"Зараз Вітренко виконуючий обов'язки міністра. Після прийнятих змін до законодавства він дуже обмежений у своїх діях. Пан Вітренко навіть не може голосувати на Кабміні. Тому будемо вже в кінці січня голосувати за те, щоб він став першим віцепрем'єром - міністром енергетики", - додала вона.
Нагадаємо, 17 грудня нардепи провалили голосування за призначення Вітренка першим віцепрем'єром, а перед тим профільний комітет не рекомендував ВР призначати Вітренка міністром.
Але все одно уряд призначив Юрія Вітренка т.в.о Міністра енергетики. Ці обов'язки на нього покладено після призначення першим заступником міністра.