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12 січня 2021, 17:05 8

СБУ закрила кримінальне провадження з приводу "мінської зради" Кучми і Єрмака, - В'ятрович

12 січня 2021, 17:05 8
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Служба безпеки України завершила досудове розслідування
Служба безпеки України завершила досудове розслідування
Фото з відкритих джерел
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Встановлено, що «дії Єрмака та Кучми не можуть трактуватися як сприяння іноземній державі в підривній діяльності проти України, оскільки це було лише «погодженням робочого документу».

Постанову про закриття кримінального провадження розмістив на своїй сторінці у Facebook позивач та нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович, передає RegioNews.

Андрій Єрмак та Леонід Кучма, голова Офісу президента та колишній очільник тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, підозрювалися в держзраді під час переговорів у Мінську.

Під час досудового розслідування Служба безпеки України (СБУ) встановила, що дії високопосадовців не мають ознак держзради.

У Постанові повідомляється, що дії Єрмака та Кучми не можуть трактуватися як сприяння іноземній державі в підривній діяльності проти України, оскільки це було лише "погодженням робочого документу".

Також СБУ додає, що інформація в документах була викладена нейтрально, стисло, структуровано, та не мала лінгвістичних ознак оцінювання, які б визначали Російську Федерацію як гаранта-спостерігача або учасника війни на Донбасі.

Під час здійснення розслідування в цьому кримінальному провадженні не було отримано будь-яких фактичних даних щодо вчинення Єрмаком та Кучмою державної зради під час переговорів у Мінську.

На таке рішення СБУ відреагував сам позивач.

Справа про Мінську зраду на додаток до справ "вагнерівців", Татарова та багатьох інших стала ще одним свідченням нездатності і небажання керівництва правоохоронних органів захистити Україну від здачі національних інтересів на найвищому рівні, - написав В’ятрович.

Якщо Ви дієте в інтересах ворога і здаєте національні інтереси на переговорах з ним – то це не злочин. А "лише...

Posted by Volodymyr Viatrovych on Tuesday, January 12, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 березня нардеп подав до СБУ заяву про держзраду Єрмака та Кучми.

Згодом, 23 квітня суд зобов'язав СБУ порушити кримінальну справу проти Кучми та Єрмака.

суд Андрій Єрмак СБУ ТКГ розслідування Володимир В'ятрович Леонід Кучма держзрада
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