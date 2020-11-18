09:32  18 листопада
В Україні за добу виявили 12 496 нових випадків COVID-19
08:42  18 листопада
Програму МВФ можуть переглянути, всі структурні маяки для цього виконані - президент
08:11  18 листопада
Доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2020, 10:06 69

ЦВК офіційно назвала переможця виборів мера Херсона

18 листопада 2020, 10:06 69
Читайте также на русском языке
За переможця проголосували понад 34 тисячі виборців
За переможця проголосували понад 34 тисячі виборців
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У другому турі виборів херсонського міського голови перемогу отримав Ігор Колихаєв - за нього свої голоси віддали 63,59% виборців.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Центвиборчкому.

За його опонента Володимира Сальдо проголосували 18 тисяч 135 виборців (33.79%). За Колихаєва - 34 тисячі 125 виборців.

Наразі Колихаєв є народним депутатом України. У 2019 році його було обрано депутатом від округу № 184 (Херсонська область).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу, Колихаєв перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.

вибори Херсон мер голосування ЦВК Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом"
Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »