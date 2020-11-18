ЦВК офіційно назвала переможця виборів мера Херсона

За переможця проголосували понад 34 тисячі виборців

За переможця проголосували понад 34 тисячі виборців

Фото: з відкритих джерел

У другому турі виборів херсонського міського голови перемогу отримав Ігор Колихаєв - за нього свої голоси віддали 63,59% виборців.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Центвиборчкому.

За його опонента Володимира Сальдо проголосували 18 тисяч 135 виборців (33.79%). За Колихаєва - 34 тисячі 125 виборців.

Наразі Колихаєв є народним депутатом України. У 2019 році його було обрано депутатом від округу № 184 (Херсонська область).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за даними екзит-полу, Колихаєв перемагає у другому турі і стає міським головою Херсона.