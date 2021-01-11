Зеленський доручив уряду обговорити з громадськістю карантинні обмеження

Обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, вважають в Кабміні

Обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах, вважають в Кабміні

Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету Міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, впроваджених на період з 8 до 24 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми", - йдеться у повідомленні ОП.

Нагадаємо, в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

Раніше повідомлялось, що 11 січня під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації місцеві представники малого і середнього бізнесу протестували проти посилення карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.