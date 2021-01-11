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11 января 2021, 15:06 669

Зеленский поручил правительству обсудить с общественностью карантинные ограничения

11 января 2021, 15:06 669
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно быстрее провести подробную коммуникацию с общественностью относительно карантинных ограничений, введенных на период с 8 до 24 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - говорится в сообщении ОП.

Напомним, в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

Ранее сообщалось, что 11 января под стенами Тернопольской областной государственной администрации местные представители малого и среднего бизнеса протестовали против усиления карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.

Кабмин Владимир Зеленский карантин президент предприниматели локдаун
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