Зеленский поручил правительству обсудить с общественностью карантинные ограничения

Ограничения в Украине гораздо мягче, чем локдауны в европейских странах, считают в Кабмине

Ограничения в Украине гораздо мягче, чем локдауны в европейских странах, считают в Кабмине

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Президент Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно быстрее провести подробную коммуникацию с общественностью относительно карантинных ограничений, введенных на период с 8 до 24 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - говорится в сообщении ОП.

Напомним, в Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января.

Ранее сообщалось, что 11 января под стенами Тернопольской областной государственной администрации местные представители малого и среднего бизнеса протестовали против усиления карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.