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В Тернополі мітингують підприємці проти введення локдауну
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11 січня 2021, 12:16 189

В Тернополі мітингують підприємці проти введення локдауну

11 січня 2021, 12:16 189
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Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 11 січня, під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації місцеві представники малого і середнього бізнесу протестують проти посилення карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію ФМ.

Мітингувальники просять дозволити їм працювати й обіцяють дотримуватися всіх запропонованим санітарним нормам.

Діти мають навчатися, а батьки – працювати. Керівництвo країни має займатися прoблемами нарoду, а не кататися на лижах”, – розповів учасник прoтесту.

Зазначається, що підприємці обурені тим, що в місті продовжують працювати окремі ресторани, власники яких мають "особливі" привілеї.

Нагадаємо, мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих. Надал звинуватив владу у спробах "закрити місто”.

Тернопіль ОДА митинг протести підприємці локдаун
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