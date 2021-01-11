В Тернополі мітингують підприємці проти введення локдауну
Сьогодні, 11 січня, під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації місцеві представники малого і середнього бізнесу протестують проти посилення карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію ФМ.
Мітингувальники просять дозволити їм працювати й обіцяють дотримуватися всіх запропонованим санітарним нормам.
Діти мають навчатися, а батьки – працювати. Керівництвo країни має займатися прoблемами нарoду, а не кататися на лижах”, – розповів учасник прoтесту.
Зазначається, що підприємці обурені тим, що в місті продовжують працювати окремі ресторани, власники яких мають "особливі" привілеї.
Нагадаємо, мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих. Надал звинуватив владу у спробах "закрити місто”.