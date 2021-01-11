В Тернополі мітингують підприємці проти введення локдауну

Люди сподіваються відстояти право на працю та можливість вести нормально бізнес

Люди сподіваються відстояти право на працю та можливість вести нормально бізнес

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 11 січня, під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації місцеві представники малого і середнього бізнесу протестують проти посилення карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.

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