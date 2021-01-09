Бойовики тричі порушували "тишу” на Донбасі, втрат немає

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами

Фото: із відкритих джерел

9 січня у зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Два обстріли були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ”. Так, поблизу населеного пункту Луганське російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Також неподалік Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід” збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає”, - розповіли в штабі.

Крім того, сьогодні сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 8 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, доба в ООС: бойовики 9 разів обстрілювали українські позиції.