Обстріл ремонтної бригади бойовиками на Донбасі: прокуратура відрила справу

Ремонтників обстріляли із стрілецької зброї та гранатометів

Ремонтників обстріляли із стрілецької зброї та гранатометів

Фото: із відкритих джерел

За фактом обстрілу проросійськими бойовиками бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водоводі "Горлівка-Торецьк" в Донецькій області, розпочато розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 8 січня близько 11:00, в районі села Південне Донецької області, представники незаконних збройних формувань обстріляли із стрілецької зброї та гранатометів бригаду, яка виконувала ремонтні роботи трубопроводу "Горлівка-Торецьк".

Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, незважаючи на досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді", - додали в прокуратурі.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні.