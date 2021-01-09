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09 січня 2021, 15:52 5

Обстріл ремонтної бригади бойовиками на Донбасі: прокуратура відрила справу

09 січня 2021, 15:52 5
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Ремонтників обстріляли із стрілецької зброї та гранатометів
Ремонтників обстріляли із стрілецької зброї та гранатометів
Фото: із відкритих джерел
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За фактом обстрілу проросійськими бойовиками бригади, яка виконувала ремонтні роботи на водоводі "Горлівка-Торецьк" в Донецькій області, розпочато розслідування.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 8 січня близько 11:00, в районі села Південне Донецької області, представники незаконних збройних формувань обстріляли із стрілецької зброї та гранатометів бригаду, яка виконувала ремонтні роботи трубопроводу "Горлівка-Торецьк".

Через деякий час, коли відновлювальні роботи продовжились, незважаючи на досягнуті домовленості, противник знову відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді", - додали в прокуратурі.

Наразі встановлюється коло осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні.

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