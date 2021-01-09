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Боевики трижды нарушали "тишину" на Донбассе, потерь нет
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09 января 2021, 17:45 23

Боевики трижды нарушали "тишину" на Донбассе, потерь нет

09 января 2021, 17:45 23
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам
Фото: из открытых источников
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9 января зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - рассказали в штабе.

Кроме того, сегодня саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 8 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутки в ООС: боевики 9 раз обстреливали украинские позиции.

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