Боевики трижды нарушали "тишину" на Донбассе, потерь нет

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - рассказали в штабе.

Кроме того, сегодня саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 8 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутки в ООС: боевики 9 раз обстреливали украинские позиции.