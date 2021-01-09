Боевики трижды нарушали "тишину" на Донбассе, потерь нет
9 января зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Также неподалеку Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - рассказали в штабе.
Кроме того, сегодня саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 8 взрывоопасных предметов.
Напомним, сутки в ООС: боевики 9 раз обстреливали украинские позиции.