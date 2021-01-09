Доба в ООС: бойовики 9 разів обстрілювали українські позиції

Ворог застосовував заборонене озброєння

Ворог застосовував заборонене озброєння

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Згодом на цій ділянці фронту противник кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав поблизу Талаківки. Також бойовики двічі стріляли неподалік Південного.

Тут ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк”. Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено", - розповіли в штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, серед наших воїнів бойових втрат немає.

Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні.