Доба в ООС: бойовики 9 разів обстрілювали українські позиції
Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Так, на Приазов’ї, неподалік Водяного противник чотири рази відкривав вогонь в бік українських позицій з різного озброєння: мінометів 120-го калібру, автоматичних, протитанкових станкових та підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.
Згодом на цій ділянці фронту противник кілька разів вів вогонь як з гранатометів, так і зі стрілецької зброї. Таке ж озброєння противник використав поблизу Талаківки. Також бойовики двічі стріляли неподалік Південного.
Тут ворог відкрив провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета у напрямку, де проводились ремонтні роботи по відновленню водопостачання на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк”. Для уникнення жертв, робочу бригаду було негайно виведено із району обстрілу, роботи припинено", - розповіли в штабі ООС.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь, серед наших воїнів бойових втрат немає.
Від початку поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні.