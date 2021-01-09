Коронавірус в Україні: майже 5 тисяч нових випадків, кількість одужань зросла
Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській області
Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській області
Упродовж минулої доби, 8 січня в Україні було зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медиків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.
Було госпіталізовано 2 411 осіб, померли 80 пацієнтів. Зазначається, що за минулу добу одужали 7 961 хворих.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Було здійснено 26 494 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 635, і методом ІФА – 7 859.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 110 015 осіб;
- одужало – 786 306 осіб;
- летальних випадків – 19 668;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.
Нагадаємо, раніше в Україні зафіксовано 5676 нових випадків COVID-19, які виявлені в результаті понад 20 тисяч тестувань.
Доба в ООС: бойовики 9 разів обстрілювали українські позиціїВсі новини »
09 січня 2021, 10:22У МОЗ розповіли, чому карантин закінчується 24 січня
08 січня 2021, 20:04Третина госпіталізованих з COVID-19 – у важкому стані, - Степанов
08 січня 2021, 13:03
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"