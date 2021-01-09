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09 січня 2021, 10:40 5

Коронавірус в Україні: майже 5 тисяч нових випадків, кількість одужань зросла

09 січня 2021, 10:40 5
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Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській області
Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській області
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 8 січня в Україні було зафіксовано 4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медиків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Було госпіталізовано 2 411 осіб, померли 80 пацієнтів. Зазначається, що за минулу добу одужали 7 961 хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Було здійснено 26 494 тестувань, зокрема методом ПЛР – 18 635, і методом ІФА – 7 859.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 110 015 осіб;
  • одужало – 786 306 осіб;
  • летальних випадків – 19 668;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксовано 5676 нових випадків COVID-19, які виявлені в результаті понад 20 тисяч тестувань.

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