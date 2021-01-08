Сьогодні в Україну повернулися четверо звільнених з утримування у Лівії моряків

Українські громадяни, разом з іншими членами екіпажу судна, були засуджені до 5 років ув’язнення лівійським судом

Українські громадяни, разом з іншими членами екіпажу судна, були засуджені до 5 років ув’язнення лівійським судом

Фото пресслужби президента

Вранці 8 січня на батьківщину повернулися четверо українських громадян: Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка, члени екіпажу танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" сьогодні звільнених моряків зустрічали представники влади і родичі.

Судно Captain Khayyam, яке йшло під прапором Сьєрра-Леоне і серед членів екіпажу якого були громадяни України, Туреччини та Азербайджану, в середині лютого 2016 року в територіальних водах затримала берегова охорона Лівії. Члени екіпажу судна були заарештовані за підозрою в контрабанді нафтопродуктів і перебували під вартою в одному з лівійських пенітенціарних установ, що знаходяться під контролем офіційної влади м.Тріполі.

У грудні 2017-го лівійський суд засудив українців та інших членів екіпажу судна до п’яти років ув’язнення.

Звільнені подякували усім, хто допоміг членам екіпажу танкера Captain Khayyam повернутися на батьківщину.

Інформація про наше звільнення прийшла в ніч на Різдво, тому хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Величезне дякую всім і слава Україні! – сказав звільнений Володимир Тостоган.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець нагадав, що на початку грудня 2020 року в Україну повернулися двоє громадян з Іраку, а напередодні Нового року з табору на території Сирії евакуювали двох жінок та сімох дітей.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім органам влади, причетним до чергового звільнення та повернення додому українських громадян. Окремо Володимир Зеленський у соцмережі висловив подяку Президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України повертаються четверо моряків, яких п`ять років утримували в Лівії.