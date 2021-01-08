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08 января 2021, 12:13 5

Сегодня в Украину вернулись четверо освобождённых из удерживания в Ливии моряков

08 января 2021, 12:13 5
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Украинские граждане, вместе с другими членами экипажа судна, были приговорены к 5 годам заключения ливийским судом
Украинские граждане, вместе с другими членами экипажа судна, были приговорены к 5 годам заключения ливийским судом
Фото пресс-службы президента
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Утром 8 января на родину вернулись четверо украинских граждан: Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка, члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

В Международном аэропорту "Борисполь" сегодня освобожденных моряков встречали представители власти и родственники.

Судно Captain Khayyam, которое шло под флагом Сьерра-Леоне и среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана, в середине февраля 2016 года в территориальных водах задержала береговая охрана Ливии. Члены экипажа судна были арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и находились под стражей в одном из ливийских пенитенциарных учреждений, которые находятся под контролем официальной власти г.Триполи.

В декабре 2017-го ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.

Освобожденные поблагодарили всех, кто помог членам экипажа танкера Captain Khayyam вернуться на родину.

Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине! – сказал освобождённый Владимир Тостоган.

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец напомнил, что в начале декабря 2020 года в Украину вернулись двое граждан из Ирака, а накануне Нового года из лагеря на территории Сирии эвакуировали двух женщин и семерых детей.

Президент Украины поблагодарил все органы власти, причастные к очередному освобождению и возвращению домой украинских граждан. Отдельно Владимир Зеленский в соцсети выразил благодарность Президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану за помощь в эвакуации украинских моряков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращаются четверо моряков, которых пять лет удерживали в Ливии.

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