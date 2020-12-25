Зеленський заявив, що зустрічався з главою КСУ Тупицьким: про що говорили

Він просив його не порушувати земельне, банківське та мовне питання

Він просив його не порушувати земельне, банківське та мовне питання

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Президент Володимир Зеленський зустрічався із головою Конституційного суду Олександром Тупицьким ще до ухвалення резонансних рішень щодо роботи НАБУ і НАЗК та просив його не порушувати земельне, банківське та мовне питання.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню "Фокус", пише RegioNews.

"Я не запрошував жодного суддю до себе на зустріч, але всі хотіли зі мною поспілкуватися. Голова КС (Тупицький, - ред.) теж дуже хотів зі мною познайомитися. До всіх подій він прийшов до мене і сказав, що є деякі неконституційні речі. Я з ним погодився. Він говорив, що вони – державники, захищають Конституцію. "Є якесь бачення в цілому, де є загрози?" – питав Тупицький у мене. Тому що після ухвалення закону про земельну реформу я публічно говорив, що не дай боже, щоб КС скасував цю реформу", - зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що тоді сказав Тупицькому, що впливати на КС не може.

"Але, якщо ви (Тупицький, - ред.) мене питаєте про державну позицію, я говорю: земельне, банківське, мовне питання прошу не порушувати для того, щоб не розколювати суспільство", – сказав я на тій зустрічі. Ми потиснули один одному руки", - поділився глава держави про свою розмову з очільником КСУ.

За його словами, ця зустріч відбулася до ухвалення КСУ резонансних рішень щодо НАБУ й е-декларування.

Зеленський нагадав, що після того КСУ поставив під сумнів, чи може президент призначати директора НАБУ, а потім заблокував частину повноважень до НАЗК.

"Після НАЗК ми знали, що буде далі – земля, мова, банки. Тобто все це – велика операція. Спеціальна вона чи ні, мене як президента не цікавить", - пояснив він.

Глава держави вважає, що Тупицький перевищив свої повноваження.

"Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - переконаний Зеленський.

Він додав, що КСУ наразі не є незалежним, хоча згідно із законодавством, він має бути таким.

Нагадаємо. 24 грудня голова Конституційного суду України Олександр Тупицький отримав повістку про виклик в Офіс генерального прокурора. Однак в суді відмовилися надавати будь-яку іншу інформацію щодо справи.