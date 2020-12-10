Суд продовжив підозрюваним у вбивстві Шеремета запобіжні заходи до 7 лютого

Фігуранта справи Андрія Антоненка залишили під вартою

Фігуранта справи Андрія Антоненка залишили під вартою

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 10 грудня Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжних заходів обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко і Яні Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року.

Рішення оголосила суддя Оксана Голуб, передає RegioNews.

Це засідання було останнім перед першою річницею арешту фігурантів справи та першим за останні 1,5 місяці. На засідання були допущені лише представники ЗМІ, судді, присяжні, представники обвинувачення та фігуранти справи.

В суді також заявили, що розглядатимуть справу у закритому режимі "у зв’язку з необхідністю забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні”.

Під час засідання сторони подали 9 клопотань. Це були, зокрема, клопотання захисту про зміну запобіжних заходів для обвинувачених.

Адвокати Кузьменко вимагали дозволити їй зняти електронний браслет та скасувати цілодобовий домашній арешт, аби відновити її право на працю. Адвокати Антоненка вимагали змінити запобіжний захід із тримання під вартою на більш м’який.

Суд вирішив відхилити клопотання захисників та задовольнити клопотання прокурорів. Таким чином, запобіжні заходи для всіх фігурантів справи було продовжено на два місяці.

Строк дії накладених на Яну Дугарь зобов’язань також було продовжено до 7 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 7 грудня суд у справі Шеремета не відпустив Антоненка на поруки. 10 грудня суд продовжив розгляд за посилених заходів безпеки, на засідання з’явився новий адвокат підозрюваного Андрія Антоненка.