Справа Шеремета: в МВС розповіли про долю Антоненка через появу "білоруського сліду"

"Білоруська" версія стосується можливих варіантів того, хто був замовником вбивства, а не його виконавцем, вважають у МВС

"Білоруська" версія стосується можливих варіантів того, хто був замовником вбивства, а не його виконавцем, вважають у МВС

Фото: з відкритих джерел

За словами заступника голови МВС Антона Геращенка, версія про причетність спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета не вплине на хід справи щодо Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко.

Як передає RegioNews, про це Геращенко повідомив у коментарі виданню "Страна". Ця версія ніяк не впливає на статус підозрюваних у справі Шеремета, яким пред'явлені підозри у виконанні вбивства. Версія стосується можливих варіантів того, хто був замовником вбивства, а не його виконавцем", – повідомив Антон Геращенко. Нагадаємо, версія про причетність білоруських спецслужб до вбивства з'явилася після публікації в мережі записів нібито прослуховування в кабінеті колишнього глави КДБ Вадима Зайцева. З них випливає, що спецслужби Білорусі могли планувати політичні вбивства своїх опонентів, в тому числі журналіста Павла Шеремета. Згодом Національна поліція України повідомила, що отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства Павла Шеремета.

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