В Рівненській області під час руху загорівся поїзд, пасажирів евакуювали

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів

Фото: ДСНС

У суботу, 2 січня на станції Радивілів Рівненської області сталося загоряння в електропоїзді сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Відомо, що о 10:40 в пожежно-рятувальну службу міста Радивилів надійшло повідомлення про те, що на станції під час руху загорівся електропоїзд.

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоранню трапилося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора у середині кузова локомотива. Вогнеборці оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загорання.

Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких перебувало 228 пасажирів та 26 провідників. Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропоїзда немає. Наразі усі обставини даної події встановлюються.

Нагадаємо, на Одещині у новорічну ніч палала електричка. Загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії.