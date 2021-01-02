В Ровенской области во время движения загорелся поезд, пассажиров эвакуировали

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров

Фото: ГСЧС

В субботу, 2 января на станции Радивилов Ровенской области произошло возгорание в электропоезде сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что в 10:40 в пожарно-спасательную службу города Радивилов поступило сообщение о том, что на станции во время движения загорелся электропоезд.

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива. Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет. Сейчас все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Напомним, в Одесской области в новогоднюю ночь горела электричка. Возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути.