На Одещині у новорічну ніч палала електричка

Загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії

Загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії

Фото: od.dsns.gov.ua

У місті Роздільна Одеської області в ніч на 1 січня горіла електричка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, близько 3:50 рятувальникам надійшло повідомлення про задимлення у вагоні електропоїзда, пише RegioNews.

Як з'ясувалося, загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії.

Пожежа була локалізована о 05:15 та ліквідована о 6:21 на площі 10 кв. м. Вогонь пошкодив інтер'єр та обладнання вагона.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаєві в новорічну ніч загорівся житловий будинок: пожежа була у двох квартирах.