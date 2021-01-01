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01 січня 2021, 14:49 5

На Одещині у новорічну ніч палала електричка

01 січня 2021, 14:49 5
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Загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії
Загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії
Фото: od.dsns.gov.ua
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У місті Роздільна Одеської області в ніч на 1 січня горіла електричка.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, близько 3:50 рятувальникам надійшло повідомлення про задимлення у вагоні електропоїзда, пише RegioNews.

Як з'ясувалося, загоряння сталося в машинному відділенні головного вагона електропоїзда, що стояв на запасній колії.

Пожежа була локалізована о 05:15 та ліквідована о 6:21 на площі 10 кв. м. Вогонь пошкодив інтер'єр та обладнання вагона.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, у Миколаєві в новорічну ніч загорівся житловий будинок: пожежа була у двох квартирах.

Україна Одеса пожежа рятувальники електричка
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