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Доба на Донбасі: дев’ять порушень "тиші”, сили ООС збили ворожий безпілотник
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02 січня 2021, 10:08 3

Доба на Донбасі: дев’ять порушень "тиші”, сили ООС збили ворожий безпілотник

02 січня 2021, 10:08 3
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Українські військові вели вогонь у відповідь на ворожі обстріли
Українські військові вели вогонь у відповідь на ворожі обстріли
Фото: із відкритих джерел
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Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Так, російсько-окупаційні війська декілька разів відкривали вогонь в передмісті Авдіївки із мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї.

Також біля населеного пункту Яковлівка українські військові помітили безпілотник противника, який був збитий після перетину лінії розмежування.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї було зафіксовано і неподалік Павлополя”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Новолуганського ворог використав стрілецьку зброю.

На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Від початку поточної доби, 2 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, - розповіли в штабі ООС.

Нагадаємо, 1 січня бойовики на Донбасі сьогодні сім разів порушили режим "тиші".

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