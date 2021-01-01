Бойовики на Донбасі у новорічну ніч шість разів порушили режим "тиші"
Упродовж минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, ще шість у штабі ООС нарахували у новорічну ніч.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зазначається, що від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї", - наголосили у штабі.
Неспокійно було й у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Золоте-4. Там противник вів вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.
"На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - зазначили у штабі.
Що ж до минулої доби, то зазначається, що 31 грудня всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", однак серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, December 31, 2020
Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли про втрати Збройних Сил на Донбасі за 2020 рік.