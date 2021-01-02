Сутки на Донбассе: девять нарушений "тишины", силы ООС сбили вражеский беспилотник

Украинские военные вели огонь в ответ на вражеские обстрелы

Украинские военные вели огонь в ответ на вражеские обстрелы

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

Также возле населенного пункта Яковлевка украинские военные заметили беспилотник противника, который был сбит после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы и неподалеку Павлополя", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а в районе Новолуганского враг использовал стрелковое оружие.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК информировано представителей ОБСЕ. С начала текущих суток, 2 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, 1 января боевики на Донбассе сегодня семь раз нарушили режим "тишины".