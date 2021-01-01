Бойовики на Донбасі сьогодні сім разів порушили режим "тиші"

Постраждалих і загиблих серед сил ООС немає

Постраждалих і загиблих серед сил ООС немає

Фото з відкритих джерел

На Донбасі бойовики сім разів відкрили вогонь по українських позиціях у п'ятницю, 1 січня. Військові стріляли у відповідь.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Постраждалих і загиблих серед сил ООС немає.

Біля Авдіївки бойовики стріляли кілька разів з мінометів 82-го калібру, гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Яковлівка виявили безпілотник-квадрокоптер, який у підсумку українські військові збили.

Біля Водяної на Приазов'ї російські окупанти стріляли з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів, біля Новолуганського - зі стрілецької зброї.

Постраждалих і загиблих серед сил ООС немає. На численні обстріл українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, ще шість у штабі ООС нарахували у новорічну ніч.