Бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою
Протягом поточної доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася тиша.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”. Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів”, - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ” спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Також упродовж доби сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, бойовики сім разів порушили "тишу" із забороненого озброєння.