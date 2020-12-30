Боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой

30 декабря 2020

Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище

Есть только два сценария дальнейшего развития событий для президента: или идти до конца, или быстро давать задний ход. И оба из них – проигрышные