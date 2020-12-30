Боевики обстреляли украинские позиции под Авдеевкой
В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
Также в течение суток саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.
Напомним, боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения.