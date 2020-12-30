Боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения

Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки противник применил станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка - подствольные гранатометы", - говорится в сообщении.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники предоставили адекватный ответ.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. С начала текущих суток, 30 декабря, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета", - рассказали в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз сорвали "тишину" и ранили нашего воина.