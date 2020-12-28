Бойовики на Донбасі 13 разів зірвали "тишу" й поранили нашого воїна

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Більшість обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
Більшість обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
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Протягом поточної доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що більшість обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів", - повідомили у штабі.

Наголошується, що ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Південним збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, December 28, 2020

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ООС Україна бойовики штаб окупанти
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