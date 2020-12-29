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Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"
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29 грудня 2020, 08:11 17

Ситуація на Донбасі: зранку в зоні ООС спостерігається "тиша"

29 грудня 2020, 08:11 17
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 28 грудня, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ.

Неподалік Південного збройні формування Російської Федерації також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети.

Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів.

Від початку поточної доби, 29 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше сили ООС обстріляли шість разів, українські війська відкривали вогонь у відповідь.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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