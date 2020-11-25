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25 листопада 2020, 17:25 3

Командира підрозділу Нацгвардії викрито на державній зраді

25 листопада 2020, 17:25 3
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Передавав російській розвідці схеми розташування українських військових об’єктів
Передавав російській розвідці схеми розташування українських військових об’єктів
Фото СБУ
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Під час спецоперації Служба безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії на передачі спецслужбам РФ відомостей у сфері оборони нашої держави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів.

У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби і проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні державної зради. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ блокувала незаконне вивезення деталей ракетного комплексу на Близький Схід.

РФ Нацгвардія СБУ контррозвідка державна зрада
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