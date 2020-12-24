СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка контролювалася з-за кордону

Зловмисники поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні

Зловмисники поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Згідно із даними слідства, діяльність затриманих координувалася із-за кордону.

Вони намагалися створити фейкові органи державної влади в Україні.

Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого "народовладдя”, - розповіли в СБУ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Крім того, в окремих фігурантів справи знайшли зброю. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, САП оскаржує передачу справи заступника Єрмака Татарова із НАБУ в СБУ.