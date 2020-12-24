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24 грудня 2020, 16:55 11

СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка контролювалася з-за кордону

24 грудня 2020, 16:55 11
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Зловмисники поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні
Зловмисники поширювали матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні
Фото: СБУ
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Служба безпеки України спільно із працівниками Нацполіції затримала членів розгалуженої антиукраїнської мережі, які займалися створенням незаконних органів державної влади.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Згідно із даними слідства, діяльність затриманих координувалася із-за кордону.

Вони намагалися створити фейкові органи державної влади в Україні.

Зокрема, у межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого "народовладдя”, - розповіли в СБУ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Крім того, в окремих фігурантів справи знайшли зброю. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, САП оскаржує передачу справи заступника Єрмака Татарова із НАБУ в СБУ.

СБУ сепаратизм затримання кримінальна справа державна зрада
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