В Чернигове уже во второй раз не смогли провести сессию облсовета

Коалиция облсовета не смогла собрать кворум из-за одного депутата, которая лечится от COVID-19

Коалиция облсовета не смогла собрать кворум из-за одного депутата, которая лечится от COVID-19

Фото: Суспільне

Сегодня, 28 декабря из-за отсутствия кворума второй раз не смогла начаться сессия Черниговского областного совета.

Об этом перед началом заседания объявила председатель областного совета Елена Дмитренко, передает RegioNews.

По ее словам, в зале зарегистрировалось 32 депутата из 64. В полном составе не явились на заседание депутаты от партий "Наш край", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "За будущее" и "Батькивщина".

Они считают, что во время первой сессии областного совета 8 созыва председателя, заместителей и руководство комиссий избрали с нарушениями.

Большинство, в которое входят "Слуга народа", "Родной дом" и "Радикальная партия", в целом насчитывает 33 депутата. Из-за отсутствия на сессии депутата Нелли Шаповаленко, которая лечится от коронавируса, кворума не было.

Напомним, 23 декабря в Чернигове депутаты не смогли провести сессию областного совета, большинство депутатов облсовета не явились на заседание.