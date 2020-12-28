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28 грудня 2020, 10:51 11

Спад COVID-19: Степанов пояснив, чому не будуть скасовувати локдаун

28 грудня 2020, 10:51 11
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У січні очікується спалах грипу
У січні очікується спалах грипу
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у відомстві не планують скасовувати або переносити жорсткий карантин у січні, попри зниження захворюваності на COVID-19 у країні.

Про це міністр розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Хворі на грип мають в основному такі ж ускладнення, як і хворі COVID-19. Для нас дуже важливо підійти до збільшення числа хворих на грип з максимально зниженим навантаженням на медичну систему. Тому в проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня ми не збираємося вносити зміни", - зазначив міністр.

Він додав, що медсистема України повинна завжди надавати всю медичну допомогу і не працювати в надпотужному режимі, в якому вона працює.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.

коронавірус карантин МОЗ Максим Степанов локдаун
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