Спад COVID-19: Степанов пояснив, чому не будуть скасовувати локдаун

У січні очікується спалах грипу

У січні очікується спалах грипу

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у відомстві не планують скасовувати або переносити жорсткий карантин у січні, попри зниження захворюваності на COVID-19 у країні.

Про це міністр розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Хворі на грип мають в основному такі ж ускладнення, як і хворі COVID-19. Для нас дуже важливо підійти до збільшення числа хворих на грип з максимально зниженим навантаженням на медичну систему. Тому в проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня ми не збираємося вносити зміни", - зазначив міністр.

Він додав, що медсистема України повинна завжди надавати всю медичну допомогу і не працювати в надпотужному режимі, в якому вона працює.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за два місяці добовий показник COVID-19 опустився нижче п'яти тисяч.