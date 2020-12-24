У Сумській області зустріли політв'язня Кремля Шумкова, який повернувся в Україну

Шумков був засуджений в Російській Федерації на 4 роки ув'язнення, після закінчення терміну покарання його депортували

Шумков був засуджений в Російській Федерації на 4 роки ув'язнення, після закінчення терміну покарання його депортували

Фото: Telegram

Військовослужбовець збройних сил України та політв'язень Олександр Шумков, який майже чотири роки перебував у незаконному ув'язненні у виправній колонії на території РФ, повернувся в Україну.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає RegioNews.

Вона розповіла, що Шумков перетнув кордон і прибув у пункт пропуску "Бачівськ", де його зустріли родичі, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління Збройних Сил України.

Сьогодні ж Олександр відправиться в Херсон у військову частину, де до затримання проходив військову службу", - зазначила Денисова.

Вона нагадала, що Шумкова звільнили з колонії 23 грудня і перемістили в центр тимчасового утримання іноземних громадян.

Нагадаємо, Олександра Шумкова викрали співробітники спецслужб РФ і вивезли на територію Росії в кінці серпня 2017 року. На момент викрадення він був військовослужбовцем 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України.

У грудні 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив 29-річного Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації).