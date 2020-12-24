В Сумской области встретили политзаключенного Кремля Шумкова, который вернулся в Украину

Шумков был осужден в Российской Федерации на 4 года заключения, после окончания срока наказания его депортировали

Шумков был осужден в Российской Федерации на 4 года заключения, после окончания срока наказания его депортировали

Фото: Telegram

Военнослужащий вооруженных сил Украины и политзаключенный Александр Шумков, который почти четыре года находился в незаконном заключении в исправительной колонии на территории РФ, вернулся в Украину.

Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает RegioNews. Она рассказала, что Шумков пересек границу и прибыл в пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родственники, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления Вооруженных Сил Украины. Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - отметила Денисова. Она напомнила, что Шумкова освободили из колонии 23 декабря и переместили в центр временного содержания иностранных граждан. Напомним, Александра Шумкова похитили сотрудники спецслужб РФ и вывезли на территорию России в конце августа 2017 года. На момент похищения он был военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил 29-летнего Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

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