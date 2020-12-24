Бойовики п’ять разів обстрілювали сили ООС, двоє військових поранені

Збройні сили України вели вогонь у відповідь на обстріли

Збройні сили України вели вогонь у відповідь на обстріли

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Відомо, що більшість провокацій збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС розповіли, що на цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець.

Йому надали медичну допомогу та оперативно доставили до лікувального закладу. Життю військового нічого не загрожує.

Поблизу населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до медичного закладу”, - додали в штабі.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.

Нагадаємо, бойовики тричі порушили домовленності на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулеметів.