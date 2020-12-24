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24 грудня 2020, 12:03 40

Депутати Хмельниччини просять уряд дозволити самостійно визначати карантинні обмеження

24 грудня 2020, 12:03 40
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Фото з відкритих джерел
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На пленарному засіданні другої позачергової сесії Хмельницької облради ухвалили рішення звернутися до Кабінету Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів для відновлення економіки країни від наслідків карантинних обмежень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ХМ-інсайд.

Сьогодні, 24 грудня, на пленарному засіданні другої позачергової сесії Хмельницької обласної ради ухвалено рішення звернутися до Кабінету Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів для відновлення економіки країни від наслідків карантинних обмежень.

У зверненні депутати вимагають надати органам місцевого самоврядування повноваження самостійно визначати рівень карантинних обмежень залежно від рівня поширення захворюваності на COVID-19 в кожному населеному пункті.

Крім того, виступають за поступове відновлення діяльності бізнесу шляхом впровадження гнучких регіональних обмежувальних заходів відповідно до ситуації з пандемією в кожній громаді. Також пропонують запровадження різних форм обмежень для окремих громадян, а не всього населення.

Рішення сесії підтримало 50 обранців із 56-ти присутніх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ дали рекомендації, як святкувати Новий рік та Різдво під час пандемії, а також в Україні ресторанам і кафе дозволили працювати всю новорічну ніч.

карантин Обмеження пандемія Кабмін Хмельницька область облрада сесія
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