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21 грудня 2020, 14:58 21

Колишній "слуга народу" Юрченко побив людину, - нардеп

21 грудня 2020, 14:58 21
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Нині коментарів від Юрченка не надходило
Нині коментарів від Юрченка не надходило
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Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше було виключено з провладної фракції "Слуга народу", потрапив у черговий скандал, влаштувавши бійку біля свого будинку.

Як пише RegioNews, про це сьогодні повідомив "слуга" Олександр Дубінський.

"Народний депутат Юрченко днями побив людину під своїми вікнами. Легкі тілесні ушкодження — матеріали пішли на санкцію до генпрокурора Венедіктової", — написав скандальний нардеп у себе в Telegram.

Жодних подробиць Дубінський не повідомив. Станом на 14:10 коментарів від самого Юрченка не надходило.

Нагадаємо, на початку грудня у Києві побили нардепа Юрченка.

Україна Слуга народа Верховна Рада нардеп Побиття
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