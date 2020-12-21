Колишній "слуга народу" Юрченко побив людину, - нардеп

Нині коментарів від Юрченка не надходило

Нині коментарів від Юрченка не надходило

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Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше було виключено з провладної фракції "Слуга народу", потрапив у черговий скандал, влаштувавши бійку біля свого будинку.

Як пише RegioNews, про це сьогодні повідомив "слуга" Олександр Дубінський.

"Народний депутат Юрченко днями побив людину під своїми вікнами. Легкі тілесні ушкодження — матеріали пішли на санкцію до генпрокурора Венедіктової", — написав скандальний нардеп у себе в Telegram.

Жодних подробиць Дубінський не повідомив. Станом на 14:10 коментарів від самого Юрченка не надходило.

Нагадаємо, на початку грудня у Києві побили нардепа Юрченка.