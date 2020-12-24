В Чернигове на сессии горсовета нардеп пригрозил мэру Антикоррупционным бюро

"Слуга" Семинский напомнил, что екснардеп Микитась обвинял Атрошенко в разграблении "Укрбуда"

"Слуга" Семинский напомнил, что екснардеп Микитась обвинял Атрошенко в разграблении "Укрбуда"

Фото из открытых источников

В своем выступлении на сессии горсовета нардеп Олег Семинский раскритиковал мэра Чернигова, обвинив его в создании сети для подкупа избирателей и в заработках через фирмы-прокладки на ремонтах дорог и тротуаров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на www.0462.ua.

Получив возможность выступить, Олег Семинский раскритиковал мэра Чернигова, обвинив его в создании сети для подкупа избирателей и в заработках через фирмы-прокладки на ремонтах дорог и тротуаров.

Также Олег Семинский вспомнил свежее заявление бывшего народного депутата Максима Микитася, который назвал Атрошенко одним из участников разграбления компании "Укрбуд".

Вспомнив недавнюю реплику городского головы о "мне есть что предъявить– предъявите мне что-то", Олег Семинский анонсировал интерес к Владиславу Атрошенко со стороны Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ вам предъявит. Рекомендую нанять хорошего адвоката – он понадобится. Подозрение – не за горами, - сказал Семинский.

Выступление народного депутата от "Слуги народа" депутаты городского совета от партии "Родной дом" пытались заглушить криками "Позор".

В свою очередь Владислав Атрошенко отреагировал на реплику о злоупотреблениях со стоимостью плитки, уложенной на тротуарах Чернигова. Олег Семинский назвал цену завышенной в 4 раза.

Подготовьте судебный иск. Пусть депутат в суде расскажет о цене плитки и во сколько раз она завышена, - обратился городской голова к юристу горсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Атрошенко съедал рейтинг "Слуги народа", а в конце сентября на Черниговщине "Слуга народа" Семинский подрался с владельцем рекламной фирмы.