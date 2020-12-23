Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови СБУ
Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ASPI.news.
Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України та його першого заступника, міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.
Імені ексголови СБУ в повідомленні Офіса генерального прокурора не вказують, але у період, про який ідеться, ним був Олександр Якименко. Нині він переховується в Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд Києва відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про розстріли на Майдані.