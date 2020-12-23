Справа Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови СБУ

Судячи з дат, які вказуються, йдеться про Олександра Якименка

Судячи з дат, які вказуються, йдеться про Олександра Якименка

Фото з відкритих джерел

Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства та суду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ASPI.news.

Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України та його першого заступника, міністра внутрішніх справ України та його заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Імені ексголови СБУ в повідомленні Офіса генерального прокурора не вказують, але у період, про який ідеться, ним був Олександр Якименко. Нині він переховується в Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд Києва відклав обрання запобіжного заходу Януковичу у справі про розстріли на Майдані.