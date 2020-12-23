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23 декабря 2020, 19:22 37

Семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана

23 декабря 2020, 19:22 37
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Судебные заседания по этому делу регулярно переносились
Фото: из открытых источников
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Адвокаты и семья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в Германии от коронавируса, и был фигурантом дела о похищении и пытках во время событий Революции Достоинства, будут требовать через суд его реабилитации.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Кернеса Александра Гунченко, передает RegioNews.

В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года в Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не есть реабилитирующим основанием для выводов", - заявил Гунченко.

Он утверждает, что семья и адвокаты Кернеса будут добиваться через суд его реабилитации.

Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных", - добавил адвокат.

Напомним, Кернеса и двух его охранников обвиняют в похищении и избиении двух участников Евромайдана в январе 2014 года. Тогда депутат Харьковского облсовета от партии "Батькивщина" Иван Варченко заявил о похищении двух активистов после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".

В августе 2018 года судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл это дело, поскольку представители обвинения не являлись на слушания семь раз подряд. Суд расценил это, как бездействие. Позже рассмотрение дела против Кернеса возобновили.

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

суд уголовное дело Майдан Харьков реабилитация Геннадий Кернес
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