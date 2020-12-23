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23 грудня 2020, 12:07 94

Голова Волинської ОДА Погуляйко попросив вибачення у волинян

23 грудня 2020, 12:07 94
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Перед депутатами не вибачався
Перед депутатами не вибачався
Фото з відкритих джерел
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Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вибачився у волинян за свою поведінку на сесії обласної ради, на якій йому висловили недовіру депутати.

Про це голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сказав в ефірі Громадського інтерактивного телебачення, передає RegioNews.

Юрій Погуляйко вибачився за свою гостру реакцію на критику депутатів облради, які вимагали його звіту на сесії і висловили йому недовіру.

Чесно, така гостра реакція… Я за це вибачаюся перед волинянами, не перед депутатами, перед волинянами вибачаюся за те, що я погарячкував, гостро зреагував на цю критику, тому що вона була необґрунтована, на мою думку, – пояснив Юрій Погуляйко.

За словами голови Волинської облдержадміністрації, під час сесії він саме дивився пряму трансляцію із засідання.

Мене просто ніхто не запросив. Це такий сценарій був, щоб я не прийшов. Аби всі волиняни розуміли, що я й не повинен був звітувати. Звітуватися я мав наприкінці січня, або спочатку лютого. Я особисто вам кажу і даю 100%, що я прозвітуюся і перед депутатами, і перед волинянами коли прийде час. Це є такий порядок і такі умови, – сказав голова Волинської ОДА.

Також Юрій Погуляйко запевнив, що висловлення йому недовіри є абсолютно необґрунтованим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА, а згодом поскаржилися на нього президентові та Кабміну.

облрада Волинська область ОДА голова депутати
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