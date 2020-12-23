Голова Волинської ОДА Погуляйко попросив вибачення у волинян
Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко вибачився у волинян за свою поведінку на сесії обласної ради, на якій йому висловили недовіру депутати.
Про це голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко сказав в ефірі Громадського інтерактивного телебачення, передає RegioNews.
Юрій Погуляйко вибачився за свою гостру реакцію на критику депутатів облради, які вимагали його звіту на сесії і висловили йому недовіру.
Чесно, така гостра реакція… Я за це вибачаюся перед волинянами, не перед депутатами, перед волинянами вибачаюся за те, що я погарячкував, гостро зреагував на цю критику, тому що вона була необґрунтована, на мою думку, – пояснив Юрій Погуляйко.
За словами голови Волинської облдержадміністрації, під час сесії він саме дивився пряму трансляцію із засідання.
Мене просто ніхто не запросив. Це такий сценарій був, щоб я не прийшов. Аби всі волиняни розуміли, що я й не повинен був звітувати. Звітуватися я мав наприкінці січня, або спочатку лютого. Я особисто вам кажу і даю 100%, що я прозвітуюся і перед депутатами, і перед волинянами коли прийде час. Це є такий порядок і такі умови, – сказав голова Волинської ОДА.
Також Юрій Погуляйко запевнив, що висловлення йому недовіри є абсолютно необґрунтованим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА, а згодом поскаржилися на нього президентові та Кабміну.