Депутати Волинської облради поскаржилися президентові та Кабміну на голову ОДА

Звернення до центральної влади склали на засіданні однієї з комісій облради

Звернення до центральної влади склали на засіданні однієї з комісій облради

Фото: сайт Волинської облради

Сьогодні на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією депутати розглянули звернення щодо поведінки голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Волинської облради.

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією рекомендувала голові обласної ради Григорію Недопаду "спрямувати звернення депутатів щодо ганебної поведінки голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка до Президента України, Кабінету Міністрів України та до Національного агенства з питань державної служби".

Йдеться про ситуацію, коли Юрій Погуляйко відмовився звітувати на вимогу депутатів, а після висловлення йому недовіри з’явився на сесію і дуже емоційно розмовляв з депутатами.

Звернення підписали депутати обласної ради Орест Маховський (фракція "За Майбутнє"), Олександр Пирожик (фракція "Свобода") та Сергій Котюк (фракція "Батьківщина").

Така поведінка голови ОДА є вкрай неприпустимою та порушує усі норми та принципи етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України та пункту 5 розділу ІІ наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158 "Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування", - йдеться у зверненні.

Депутати нагадують, що відповідно до згаданих документів, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків "зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог".

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими", - цитуємо текст звернення.

У зверненні депутати вимагають надати правову та політичну оцінку діям голови Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, а також прийняти рішення про відставку голови Волинської обласної державної адміністрації в зв’язку з висловленням йому недовіри двома третинами депутатів від загального складу обласної ради, вчиненням дій, що ганьблять виконавчу гілку влади в області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати висловили недовіру голові Волинської ОДА.