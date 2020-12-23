Председатель Волынской ОГА Погуляйко попросил прощения у волынян
Председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко попросил прощения у волынян за свое поведение на сессии областного совета, на которой ему выразили недоверие депутаты.
Об этом председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сказал в эфире Общественного интерактивного телевидения, передает RegioNews.
Юрий Погуляйко извинился за свою острую реакцию на критику депутатов облсовета, которые требовали его отчета на сессии и выразили ему недоверие.
Честно, такая острая реакция... Я за это извиняюсь перед волынянами, не перед депутатами, перед волынянами извиняюсь за то, что я погорячился, остро отреагировал на эту критику, потому что она была необоснована, по моему мнению, – пояснил Юрий Погуляйко.
По словам главы Волынской облгосадминистрации, во время сессии он именно смотрел прямую трансляцию с заседания.
Меня просто никто не пригласил. Это такой сценарий был, чтобы я не пришел. Чтобы все волыняне понимали, что я и не должен был отчитываться. Отчитываться я должен был в конце января или в начале февраля. Я лично вам говорю и даю 100%, что я отчитаюсь и перед депутатами, и перед волынянами, когда придет время. Это такой порядок и такие условия, – сказал председатель Волынской ОГА.
Также Юрий Погуляйко заверил, что выражение ему недоверия является абсолютно необоснованным.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА, а впоследствии пожаловались на него президенту и Кабмину.