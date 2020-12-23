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23 декабря 2020, 12:07 335

Председатель Волынской ОГА Погуляйко попросил прощения у волынян

23 декабря 2020, 12:07 335
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Перед депутатами не извинялся
Перед депутатами не извинялся
Фото из открытых источников
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Председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко попросил прощения у волынян за свое поведение на сессии областного совета, на которой ему выразили недоверие депутаты.

Об этом председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко сказал в эфире Общественного интерактивного телевидения, передает RegioNews.

Юрий Погуляйко извинился за свою острую реакцию на критику депутатов облсовета, которые требовали его отчета на сессии и выразили ему недоверие.

Честно, такая острая реакция... Я за это извиняюсь перед волынянами, не перед депутатами, перед волынянами извиняюсь за то, что я погорячился, остро отреагировал на эту критику, потому что она была необоснована, по моему мнению, – пояснил Юрий Погуляйко.

По словам главы Волынской облгосадминистрации, во время сессии он именно смотрел прямую трансляцию с заседания.

Меня просто никто не пригласил. Это такой сценарий был, чтобы я не пришел. Чтобы все волыняне понимали, что я и не должен был отчитываться. Отчитываться я должен был в конце января или в начале февраля. Я лично вам говорю и даю 100%, что я отчитаюсь и перед депутатами, и перед волынянами, когда придет время. Это такой порядок и такие условия, – сказал председатель Волынской ОГА.

Также Юрий Погуляйко заверил, что выражение ему недоверия является абсолютно необоснованным.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты выразили недоверие председателю Волынской ОГА, а впоследствии пожаловались на него президенту и Кабмину.

облсовет Волынская область ОГА глава депутаты
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